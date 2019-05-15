Adana’da KHK’li olduğu için mazbatası alınan emekçiler tepkili

CHP Çukurova Belediye Meclis Üyesi iken KHK’li olduğu için mazbatası geri alınan Münir Korkmaz, “12 Eylül ve OHAL döneminden sonra YSK kararı ile üçüncü kez ihraç edildim” diyerek kararın hukuksuz olduğuna dikkat çekti.

Türkiye genelinde 50 KHK’li mazbata alamazken, Adana’da da 3 CHP belediye meclis üyesisin mazbatası, KHK’li olduğu gerekçesiyle geri alındı.

KESK Adana Şubeler platformu üyelerinin mazbatalarının ellerinden alınmasına tepki göstermek için basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına TMMOB, CHP, EMEP, DAD, DİSK Gıda İş, DİSK Emekli Sen, Anadolu Der de katılarak destek verdi. Eğitim Sen Adana Şube’sinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan KESK Adana Şubeler Platformu dönem sözcüsü Tonguç Özkan, arkadaşlarının mazbatalarının Anayasa’ya ve yasalara aykırı şekilde alındığını ifade etti.

“ARKADAŞLARIMIZIN MAZBATASI VERİLSİN”

2017 yılında yasayla kurulan OHAL komisyonu ve sonrasındaki hukuki süreç de dikkate alındığında, KHK’li arkadaşlarının ihraç kararları da hukuki olarak henüz kesinleşmediğini dile getiren Özkan, “Seçimleri kazandıktan sonra YSK adeta hukuki bir tuzak kurmuşçasına, anayasa ve yasaları hiçe sayarak seçilen arkadaşlarımızın mazbatalarını keyfi olarak iptal etmiştir. CHP listelerinden seçilen üyelerimiz Çukurova Belediye Meclis Üyesi Münir Korkmaz ile Ceyhan Belediye Meclis Üyesi Nezir Dorak ve yine kamu çalışanı Seyhan Aksal’ın mazbatalarının geri verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

“DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

CHP Çukurova Belediyesi Meclis Üyesi iken mazbatası alınan eğitimci Münir Korkmaz, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı sıkıyönetim kanununda yapılan değişiklikle görevinden atıldığını belirterek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL’de ihraç edildikten sonra YSK kararı ile üçüncü kez ihraç edildiğini söyledi. Bu ihraçların hepsini göze alarak mücadele ettiklerini ifade eden Korkmaz ancak halkın seçtiği bir meclis üyesi adayı olarak ihraç edilmesinin daha ciddi bir durum olduğunu söyledi. Meclise demokrasi güçlerinin taleplerini dillendirmek için girdiğini ifade eden Korkmaz, “Demokrasi güçlerinin bize destek vermesi çok önemli” dedi. Kendi seçim bölgesinde olmayan biri tarafından yapılan şikayet sonucu mazbatasının geri alındığını dile getiren Korkmaz, “Devlet muhbirliği ödüllendiriyor. Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değil” dedi.

CHP Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi iken mazbatası alınan Nezir Dorak, haklarında idari ya da adli bir soruşturma ya da yargılama yapılmadığına dikkat çekerek “Hala ne ile suçlandığımızı bilmiyoruz” dedi. YSK’nin arşiv ve sicil kayıtlarına bakarak adaylıklarını kabul ettiklerini dile getiren Dorak, kararım hukuka aykırı olduğunu söyledi. (Adana/EVRENSEL)