Sudan'da taraflar 3 yıllık geçiş sürecinde anlaştı

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), geçiş süresindeki tüm yönetim şekilleri ve yetkiler konusunda uzlaştı. Sudan'da taraflar, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında gece yarısı düzenlenen toplantının ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Askeri Konsey üyesi Yasir el-Ata, geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, "300 üyeli geçici parlamentonun yüzde 67'si ÖDBG'den, kalanı diğer parti ve siyasi güçlerden oluşacak. 24 saat içerisinde geçiş süreciyle ilgili nihai anlaşmayı imzalayacağız. Geçiş sürecinin ilk altı ayında, ülkedeki savaş durdurulacak ve barış anlaşmaları imzalanacak. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilecek" dedi.

ÖDBG liderlerinden Medeni Abbas Medeni de Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin ordu ve ÖDBG'den oluşacağını, mecliste ÖDBG'nin yüzde 67 ile temsil edilmesi ve kabineye de taraflarca aday belirlenmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULACAK

Medeni, pazartesi gecesi, 6 kişinin öldüğü, 200 kadar kişinin yaralandığı ordu karargahı yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili, "Askeri Konsey, soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı. Saldırı konusunda ortak bir komisyon da kurulacak" ifadesini kullandı.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı ve sopalı saldırısı sonucu biri subay 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada ise ordu karargahı önündeki saldırıda biri subay toplam 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Askeri Geçiş Konseyi, karşılıklı ciddiyetsizlik ve oyalama suçlamalarıyla müzakerelerin bitme noktasına geldiği bir haftalık sürecin ardından pazartesi, ÖDBG ile yönetim yapıları ve geçici otorite konusunda anlaşmaya varıldığını, salı günü de yönetime katılım oranları ve geçiş dönemi süresine ilişkin konuların ele alınması için bir araya gelineceğini açıklamıştı.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyordu.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudanlılar, yönetimin sivillere devri ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. (DIŞ HABERLER)

"Sudan’ın devrik lideri Beşir’in kardeşlerinden biri Türkiye’de"

Sudan’da protestoculara silahlı sivil grup saldırdı: En az 1 ölü