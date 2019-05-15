38. TÜYAP Kitap Fuarı'nın "Onur Yazarı" Adnan Özyalçıner oldu

İsmail AFACAN

İstanbul

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı ve teması açıklandı. Bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek fuarın “Onur Yazarı” edebiyatımızın usta ismi, Evrensel Gazetesi Yazarı Adnan Özyalçıner olurken teması ise “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” olarak belirlendi.

Fuarın onur yazarı etkinlikleri kapsamında Adnan Özyalçıner’in yaşamı ve eserleri üzerine kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. İstanbul Kitap Fuarı boyunca “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması çerçevesinde özel etkinlikler de yapılacak. “Sinemamızda 50 Kuşağı” Arif Keskiner’in yönetiminde, “Tiyatromuzda 50 Kuşağı” Zeynep Oral yönetiminde, “50 Kuşağı Dergileri” Metin Celal yönetiminde, “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” Fahri Aral yönetiminde, “Şiirimizde 50 Kuşağı” Cevat Çapan yönetiminde, “Öykücülükte 50 Kuşağı” Doğan Hızlan yönetiminde, “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ise Selim İleri yönetiminde düzenlenecek söyleşi ve panellerle ele alınacak.

ÖZYALÇINER: KUŞAĞIMIN TUTUMUNU SÜRDÜRECEĞİM

Evrensel’e konuşan Adnan Özyalçıner duygularını paylaştı. İstanbul Kitap Fuarı’nda onur yazarlığına seçilme sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyleyen Özyalçıner “Ben 1950 Kuşağı yazarlarındanım. İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı; düşünce, sanat ve edebiyatın bugün gibi baskı altında tutulduğu 1950’li yılların yazarıyım. İlk öykü ve şiirlerimizi yayınlamaya başladığımız dönemde öncelikle Demokrat Parti iktidarının karşısındaydık. Aynı zamanda edebiyatın özgürleşmesi için siyasi sınırlamaların dışında bir taraftan sanatsal sınırlamaların -sınırlandırmaların da kalkması- kaldırılması için çaba veriyorduk. Yaşananların, yaşam gerçeğinin bütün boyutlarıyla ortaya konmasından yanaydık. Kısacası iktidarın baskılarına da; sanat ve düşüncenin baskı altına alınmasına da karşı olduk. Hem siyasal hem sanatsal olarak başkaldırıcı bir kuşaktık. O gün, bu gündür öykülerinle siyasal, toplumsal, ekonomik, yaşamsal alanda kuşağımın bu tutumunu kültürel bir başkaldırı olarak -sürdürüyorum- sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KÖZ: EMEĞİN VE VEFANIN ÖYKÜCÜSÜDÜR

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Mustafa Köz, fuarın temasına ve onur yazarına dair değerlendirmelerde bulundu. Köz, “Edebiyatta 50 Kuşağı bir vefa kuşağıydı. Bu kuşağı birbirine bağlayan yalnızca dil estetiği değil, insan ve ülke sevgisiydi. Bu sevgi evrensel, hümanist ve devrimci zenginliğini de taşıyordu. Özünde kuşağının bu izleklerini sınıf bilinciyle işleyen; yoksuldan, emekçiden yana yazarıydı Adnan Özyalçıner. Hâlâ aynı tazelikle bu izlekleri çoğalttığını söyleyebiliriz. Özyalçıner edebiyatta emeğin ve vefanın 50 kuşağında ve sonrasında öncü öykücülerinden birisidir. Bu birikimin İstanbul Kitap Fuarında onur yazarlığıyla değerlendirilmesi hepimizin onuru ve sevinci olduğunu söyleyebilirim. Bir başka değerli durum Öykücüsü Memduh Şevket Esendal’ın “Ev ona yakıştı” öyküsü vardır. Bilirsiniz. Onur yazarlığı Özyalçıner’e çok yakıştı. Kutluyorum.” şeklinde konuştu.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak. Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve kitle örgütünün katılımı beklenen fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Her sene olduğu gibi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

(KÜLTÜR SERVİSİ)