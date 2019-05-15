Irak, Rusya'dan S-400 alacağını açıkladı

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansur Hadi, Bağdat yönetiminin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdiğini açıkladı.

Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanırken ve Irak da S-400 sistemi alma kararı aldığını açıkladı.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hadi, Irak hükümetinin S-400 sistemleri almak istediğini ve bu yönde bir karar verdiğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

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