15 Mayıs 2019 15:08
Irak, Rusya'dan S-400 alacağını açıkladı
Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansur Hadi, Irak'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdiğini açıkladı.
Fotoğraf: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)
Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansur Hadi, Bağdat yönetiminin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdiğini açıkladı.
Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanırken ve Irak da S-400 sistemi alma kararı aldığını açıkladı.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hadi, Irak hükümetinin S-400 sistemleri almak istediğini ve bu yönde bir karar verdiğini belirtti. (DIŞ HABERLER)
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