İskender Bayhan: Demokrasi diyen TÜSİAD, başkanlığa karşı değil

EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan, Gündem Özel’de Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile seçimlerin yenilenmesi kararını ve ekonominin gidişatını değerlendirdi.

Bayhan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"AKP, YSK'nin iptal kararının gerekçesini açıklayamadığı için 'çaldılar' söylemini öne çıkardı.

TÜSİAD, başkanlık sistemine ilişkin açıklamasıyla muhalefete yanıt veriyor.

TÜSİAD başkanlık sistemine karşı değil. Sistemin rayına oturtulmasını savunuyor.

TÜSİAD, özü itibariyle bütün sistem partilerine patronların çıkarlarının doğrultusunda adım atma çağrısı yapıyor.

Erdoğan, "TÜSİAD'ın mesajlarını dikkate almıyor" demek doğru değil. Ancak bugün Erdoğan her denilene 'tamam' demiyor.

TÜSİAD kendi çizdiği programa 'evet' diyecek herkesin siyaset sahnesine çıkmasını ister.

İşçi ve emekçiler kendi çıkarları için bir hak mücadelesi sürdürmedikçe ilerleyen dönemde emekçilere çıkacak fatura çok daha ağır olacak." (EVRENSEL WEB TV)