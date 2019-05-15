Tüm Bel Sen, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yetki aldı

Tüm Bel-Sen İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı. Belediye binası önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen üye ve yöneticileri, kararı kutladı. Kutlamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, emek ve demokrasi güçleri, KESK, DİSK ve bağlı sendikalar, TMMOB İKK da katıldı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, “Bu kentin huzuru için çalışan zabıta emekçisiydi, itfaiye emekçisiydi, yaşamın temel gereksinimi olan suyu bize ulaştıran İZSU isçisiydi, umut herkes için ulaşımı sağlayan ESHOT işçisiydi, mühendis arkadaşımızdı. İşte bizler hep birlikte el ele omuz omuza toplu iğnenin ucuyla direnci mücadeleyi ilmek ilmek ördük ve bu umudu örgütledik” dedi.

Kaçar, “İzmir Büyükşehir Belediyesinde yetkili sendika Tüm Bel-Sen’dir. Onur duyuyoruz. Karanlığa karşı aydınlığın 28 yıllık mirasıyla, sendika kurulamaz denilen bir dönemde sendikayı kuran, fiili mücadeleyle bizlere toplusözleşmeyi hak olarak sunan abilerimize ablalarımıza geçmişteki mücadele arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi. Sendikacılığı meslek haline getirenlerin karşısına dikildiklerini dile getiren Kaçar, “Öykü Arin’in lösemi ile mücadelesinde yanındaydık. Arkadaşlarımızı terörist ilan ettiler, OHAL KHK’leri ile işlerine son verdiler. Bir emek örgütü ne yapması gerekirse onu yaptık. Sendikal mücadeleyi, ücret sendikacılığına indirgemedik. Memleketin özgürlük ve demokrasi mücadelesini yerelden ayrı tutmadık. Tek adam rejimine dün olduğu gibi bugün de karşı durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaçar, “Şeffaf, katılımcı, kararları emekçilerin aldığı toplusözleşme sözünü bugün buradan hep birlikte veriyoruz. Sözümüz de özümüz de bir olmak zorunda. Bu daha başlangıçtı bu her şeyin daha güzel olacağının habercisiydi, bu yarınlara birlikte yürümektir” diye konuştu.

Etkinlik Praksis müzik grubunun şarkıları ile sona erdi. (İzmir/EVRENSEL)