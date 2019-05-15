15 Mayıs 2019 11:13

İsveç, IŞİD üyesi anne babanın yetim kalan 7 çocuğunu almak istemiyor

İsveç hükümetinin, Suriye’de öldürülen İsveç vatandaşı 2 IŞİD üyesinin yetim 7 çocuğunu ülkeye almak istememesi tartışmalara yol açtı.

İsveç, IŞİD üyesi anne babanın yetim kalan 7 çocuğunu almak istemiyor

İsveç Parlamento Binası | Fotoğraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç medyası ve kamuoyunun gündeminde son bir aydır IŞİD saflarında savaşırken yaşamını yitiren İsveç vatandaşı 2 IŞİD üyesinin yetim kalan 7 küçük çocuğu var. Dedeleri tarafından Rojava’dan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e getirilen çocuklarla ilgili haberler ve yorumlar birbirini izliyor.

    TÜRKİYE’YE TATİLE GİDİYORUZ DEYİP, SURİYE’DE IŞİD’E KATILDILAR

    Göteborg’de yaşayan Michael Skråmo ve Şili asıllı eşi Amanda Gonzales, 2014 yılının ağustos ayında 4 küçük çocuklarıyla birlikte Türkiye tatile gideceklerini söyleyerek İsveç’ten ayrıldı. Ancak Rakka’ya geçerek IŞİD saflarına katıldı. Rakka’da yaşadıkları süre içinde 3 çocukları daha oldu.

    Geçtiğimiz yılın aralık ayında Amanda Gonzales uçaktan atılan bombaların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Mart ayında da Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) teslim olmayı reddeden Skråmo, Bahoz’daki çatışmalarda öldürüldü.

    Gonzales’in babası Patricio Galvez ise, El Hol Kampı’nda tutulan 7 torununu almak için Suriye’ye gitti. Torunlarını YPG’nin yardımıyla Erbil kentine geçirdi. Galvez, İsveç’e getirebilmek için Erbil’deki bir otelde İsveç’in torunlarına pasaport vermesini bekliyor.

    Torunlarının tüm ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılıyor. İsveç devletinin maddi yardımda bulunmadığını ve kendisinin de herhangi bir talebi olmadığını söylüyor. Galvez’in tek isteği ise hasta ve zayıf olduklarını söylediği torunlarını bir an evvel İsveç’e getirebilmek.

    İSVEÇLİ YETKİLİLER ÇOCUKLARI REDDETTİ

    İsveç, IŞİD saflarında savaşıp geri dönmek isteyenleri almayacağını açıkladı. İsveç, IŞİD’lilerin Suriye’de oluşturulacak uluslararası bir mahkemede yargılanmalarını istiyor. Yougov adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları ise halkın yüzde 54’ünün IŞİD’lilerin çocuklarının İsveç’e getirilmesi için hükümetin yardım etmesine karşı çıkıyor. Yüzde 23’ü ise devletin yardım etmesinden yana. Bir diğer yüzde 23’lük kesim de görüş belirtmekten kaçınıyor.

    "HALKIN ÇOCUKLARA TEPKİSİ ŞAŞIRTICI"

    “Terör Uzmanı” Magnus Ranstorp, kamuoyu yoklamalarında halkın çocuklara yardım edilmesini istememesini İsveçli kurumların Suriye ve Irak’tan geri dönen IŞİD’lilere ceza vermemesine yönelik bir tepki olarak değerlendirdi. Araştırmanın sonuçlarının kendisini şaşırttığını söyleyen Ranstorp, “Ben halkın çoğunluğunun çocukların yararına görüş bildirmesini bekliyordum, çocuklar bu çatışmanın bir parçası olmak istemedi” dedi. 

    Ranstorp, “Skråmo’nun çocukları” olarak adlandıran 7 çocuğun tamamının 10 yaşın altında olduğunu ve İsveç’in çocukların dönmesine yardım etmesi gerektiğini belirttikten sonra şunları kaydetti: “Hükümet şimdi tilki tuzağının üzerinde bulunuyor. Bazı kişileri ülkeye alarak pandoranın kutusunu açmak istemiyor. Bunun daha fazla eleştirilere yol açacağını düşünüyor. Bundan dolayı herkese hayır diyor. Ben insani nedenlerden dolayı çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer doğru tutum alınırsa çocuklar aşırılığın olduğu ortamda büyümezler” dedi.

    "ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYULMASI GEREKİYOR"

    Çocuk Esirgeme Kurumu (Rädda Barnen) ise, hükümetin çocuklara ilgisiz kalmasına tepkili. Örgütün Şefi Ola Mattsson, “Biz çocukların ölebileceği uyarısında bulunduk. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre hükümetin çocukların İsveç’e getirilmesi yükümlülüğünün olduğunu söylüyoruz” dedi.

    İsveç Güvenlik Polisi’ne (Säpo) göre 300 civarında İsveç vatandaşı Irak ve Suriye’ye giderek IŞİD ve cihatçı örgütlere katıldı. Bunlardan 150’si geri döndü. IŞİD’in işgal ettiği toprakları tamamen kaybetmesinden sonra İsveç vatandaşı 25 kadın ve 64 çocuk El Hol Kampı’nda bulunuyor.

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