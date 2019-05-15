Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'deki tüm sandık görevlilerine inceleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de yerel seçimlerde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlattığı çok sayıda soruşturma dosyasını 3 ana soruşturmada birleştirdi. Savcılık, İlçe Seçim Kurullarına yazı yazarak, tüm sandıklara ait bilgileri istedi.

Savcılığın ilçe seçim kurullarına gönderdiği yazıda, "31 Mart tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük yapıldığı ve yine sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşımadıkları iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için incelenmesi zaruri olan verilen ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi arz olunur." denildi.

Savcılık, soruşturma kapsamında 3 ilçede bulunan tüm sandıklarda, oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak. Üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi. Savcılık, gönderilen evrakları 3 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sandık sandık tasnif ederek incelemelere başladı.

Başsavcılık tarafından istenen evraklar 7 maddede sıralandı:

"Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri" "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri" "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri" "Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği" "Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği" "Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği" "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs.) örneği)." (HABER MERKEZİ)