Kimya Mühendisleri Odası: AKP halkı ambalajlı su tüketmeye mahkum etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ‘su’ tartışmaları sürerken, Kimya Mühendisleri Odası “İstanbul’a suyu biz getirdik” diyen AKP’nin su politikasını değerlendirdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu’nun vaatleri arasında bulunan İstanbul`da su fiyatlarının düşürülmesi önerisi kabul edildikten sonra AKP Grubunun “Suyu İstanbul`a biz getirmeseydik bu gerçekleşmezdi” söylemine karşı TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada “17 yıllık bu iktidar döneminde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP su yönetiminde başarısız olmuştur. Büyük kentlerde su temini konusunda projelerin hala tamamlanamamış olması halkı ambalajlı su tüketmeye mahkum etmiştir” denildi.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu 2000 yılında ihale edilen Büyük Melen İçmesuyu Temini Projesi’nin yıllar önce bitirilmesi gerekirken hala tamamlanamadığına vurgu yaparak; “Bu gün İstanbul`un günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküptür. Bu 3 milyon metreküp suyun 734 bin metreküpü, birinci aşaması tamamlanan Melen Projesinin 1. aşamasından temin edilmektedir. 397 bin metreküpü ise Yeşilçay Sistemi üzerinden İstanbul’a verilmektedir. İstanbul’un tükettiği yaklaşık 2 milyon metreküp su ise İstanbul’un eski su kaynaklarından temin edilmektedir. Yani hali hazırda İstanbul tükettiği suyun ancak üçte biri AKP’li dönemde yapılan yatırımlardan sağlanmaktadır” dedi.

İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su vermesi planlanan Melen Projesi’nin Melen Barajında su tutma ile ilgili problemlerin çıkması sonucu gerçekleşemediğine dikkat çeken Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melen Barajı bittiğinde yaklaşık 700 milyon metreküp depolama hacmi ile İstanbul’un 868 milyon metreküp kapasitedeki 17 adet su kaynağının yaklaşık yüzde 80’i kadar su depolayabilecektir. Melen projesinin bitişi, projenin 1. aşamasının 9 yıl gecikmesi nedeniyle Melen Barajının ihalesi 2004 yılında yapılması gerekirken ancak 2012’de yapılabilmiştir. Basına yansıyan haberlere göre de su kaçırması ve gövdede çatlakların bulunması nedeniyle yakın bir zamanda su tutması mümkün görülmemektedir.”

Melen barajının yıllardır bitirilememesi nedeniyle İstanbul’un da su sorununun çözülmediğini belirtilen Uğurlu “Son yıllarda havaların yağışlı geçmesi İstanbul’un su havzalarını doygunluğa eriştirmektedir. Bir kurak dönemin yaşanması halinde ya da beklenenden fazla hızlı nüfus artışı nedeniyle birkaç yıl içerisinde 2007 ve 2014’deki gibi İstanbul ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kalacaktır” dedi. (HABER MERKEZİ)