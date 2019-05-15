İsveç’te İranlı işçilerle dayanışma eylemi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İranlı siyasi parti ve derneklerinin çatı örgütü Şura, İran yönetiminin çalışanlara yönelik baskı ve saldırılarını kınamak ve direnişçi işçilerle dayanışmak için İsveç’in başkenti Stockholm’de bir eylem düzenledi.

Sergelstorg Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde konuşan İranlı kurumlar ve İsveçli sendika temsilcileri, İran rejiminin dış politikada açmaza düştükçe işçi ve emekçilere yönelik saldırılarını artırdığını, işçi ve emekçilerin mücadelesini şiddetle bastırmaya çalıştığını söyledi.

Belediye işçileri ve şoförleri örgütleyen Kommunal Sendikası adına yapılan konuşmada, İran rejimine çalışanlara yönelik saldırılara son vermesi ve cezaevlerindeki işçi önderlerini serbest bırakması çağrısı yapıldı. Kommunal’ın İran işçileriyle dayanışmayı sürdüreceği mesajı verildi.

Eylemde “Kahrolsun İran İslam rejimi”, “İşçi önderlerine özgürlük” ve “Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması” sloganları atıldı.

‘EN KİTLESEL EYLEMLER 2017’DEN SONRA’

Evrensel’e konuşan İranlı Gazeteci Behroz Khabaz, Mollaların iktidarı gasp ettikleri 40 yıl içinde pek çok kez halk ve işçilerin protesto eylemleri gerçekleştirdiğini ancak en büyük ve kitlesel eylemlerin 2017’den sonra yapıldığını söyledi.

İşçiler ve halkın artık İran rejiminin baskılarına açıktan karşı çıktığını söyleyen Khabaz, “İran’da son dönemlerde pek çok iş kolunda güçlü direnişler olduğunu görüyoruz. Rejim bu direnişleri tutuklama, işten atma ve işkenceyle bastırmak istiyor ama yeni direnişlere engel olamıyor. İran’da işçi ve emekçilerin elde edecekleri başarılar sadece İran’da değişimlere yol açmayacak aynı zamanda Türkiye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde sınıf hareketine bir ivme kazandıracaktır” dedi.