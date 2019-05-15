"İnsanlarımızın geleceği için Akkuyu Nükleer projesi iptal edilsin"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtikten sonra olası bir çatlak ya da depremde Mersin’in hatta Akdeniz’in haritadan silineceğini söyleyerek, “Akdeniz’in ve insanlarımızın geleceği için bu projenin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

"6 DOLAR OLAN BİRİM FİYAT İÇİN BİZ 12 DOLAR 35 SENT GARANTİ VERMİŞİZ"

Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin yüzde yüzüne Rusların sahip olduğunu, ancak çevre ülkelerde oluşabilecek bir zararı Türkiye’nin üstlendiğini belirten Başarır, “Otoyollara, hastanelere garanti verdik ama maalesef nükleer santrale de garanti vermişiz. Dünyanın her yerinde 6 dolar olan birim fiyat için biz 12 dolar 35 sent garanti vermişiz. Doların bugünkü değeri düşünüldüğünde bu kabul edilebilir değil” diye konuştu.

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatında, geçen temmuz ayında meydana gelen çatlağın kapatılmasının ardından ikinci kez çatlak oluştuğunu ifade eden Başarır, “Mersin Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtikten sonra olası bir çatlak ya da depremde Mersin, hatta Akdeniz haritadan silinecek. Bunun boyutlarını düşünmek bile istemiyoruz. Akdeniz’in ve insanlarımızın geleceği için Akkuyu Nükleer Santral projesinin iptal edilmesini istiyoruz” dedi. (Ankara/AA)