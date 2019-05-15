CHP’li Kani Beko 25 bin hastanın yarım kalan tedavisini sordu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, SGK’nın hastanelere ödenen payı kaldırmasıyla en çok ortodonti tedavisi devam eden çocukları mağdur eden kararın gerekçesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, 1 Şubat tarihinde yayınlanan SGK Sağlık Uygulamaları tebliğiyle, uzman olmayan diş hekimlerince verilen ve ‘ortodonti’ olarak tabir edilen diş estetiği ile ilgili tedavi karşılığında hastanelere ödenen payın kaldırılmasıyla binlerce hastanın mağduriyetini Meclise taşıdı. Tedavileri devam eden ve genellikle çocukların oluşturduğu 15 bine yakın hasta ile sıra bekleyen 10 bin 500 civarında hastanın mağdur olduğunu ifade eden Beko, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na kararın hangi gerekçeyle alındığını sordu.

AMAÇ, ÖZELDE İŞ YAPANLARA RANT SAĞLAMAK MI?

Uzman olmayan ve diş hekimi olarak işlemleri yapanlara hizmet bedelinin artık ödenmediğini ve bu nedenle binlerce çocuğun tedavisinin yarım kaldığını belirten CHP’li Beko, “25 bin civarında mağduriyeti şu anda yaratmış ve yaratmaya devam edecek olan bu kararın sosyal devletin sunmakla zorunlu olduğu herkese eşit sağlık hizmetinden uzak, özelde iş yapanlara rant sağlamaya yönelik bir karar olduğu açıktır. Ülkemizde bulunan ortodonti uzmanlarının sayısının yetersiz olduğu bilinen bir gerçekken ve tedavi süresinin uzun olması, ekonomik olarak ailelerin zorlanacağı da göz önünde bulundurulursa özellikle çocuklarda zorunlu olan bu tedavilerin devlet eliyle devam ettirilmesi gereklidir. Doğuştan hasta olan, zorunlu olarak bu tedaviyi görmesi gereken çocuklarımızın hakkının, vatandaşın sağlıklı yaşam hakkının elinden alındığı bu karardan bir an önce geri dönülmesini bekliyoruz. Ekonomik krizin tüm bedeli halka ödetiliyor. Bu kabul edilemez. Bakanın yanıtlamasını istediğim soru önergesinde tedavisi yarım kalan çocuklar için ne yapılacağını, mağduriyetlerin giderilmesi için nasıl bir yöntem izleneceğini sordum; tüm ailelerin beklentilerine ve bu karardan geri dönülmesi gerektiğine vurgu yaptım” açıklamalarında bulundu. (HABER MERKEZİ)