TÜSİAD’ın gözü ‘Türkiye İttifakı’nda: Kenetlenmemiz gerek

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD YİK toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Özilhan, ekonomideki gidişata ilişkin hükümete uyarılarda bulundu. Ekonominin düze çıkabilmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerektiğini savunan Özilhan, seçimlerde artan kutuplaştırıcı söylemin de piyasalarda tedirginlik nedeni olduğunu söyledi. Yaşanan sorunların önemli ölçüde başkanlık sisteminin kurumsallaşmamış olmasından kaynaklandığını iddia eden Özilhan, 31 Mart sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği “Türkiye İttifakı” çağrısının da çözüm olacağını ileri sürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Türkiye İttifakı yapmasını ve geçen hafta kuşattığı bir anlayışa vurgu yaparak birlik çağrısı yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki hem ülkemizin kurtuluşunu ve cumhuriyetimizin kuruluşunu birbirimize kenetlenerek başardıysak, bugünlerden de böyle çıkarız. Hepimiz el birliği yaparak hem demokrasiyi hem de ekonomiyi güçlendireceğiz.”

TÜSİAD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞMASINI İSTİYOR

Konuşmasında ‘demokrasi’, ‘yargı bağımsızlığı’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘ifade özgürlüğü’ gibi ilkeleri kullanan Özilhan’a göre başkanlık sistemine ilişkin yaşanan sorun ise sistemin henüz kurumsallaşmaması:

“Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve köklü bir devletin sisteminin değiştirilmesi ve uyumlulaştırılması daha zaman alacak gibi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal yapısı da daha oluşturulamadı gibi.”

SEÇİM EKONOMİSİ TEPKİSİ

Son dönemde sık girilen seçim süreçlerinin ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Özilhan, “Ekonomik performans düştükçe ardı ardına yapılan seçimlerde seçim ekonomisi uygulanıyor. Yapısal sorunların çözümü erteleniyor. 2007'en bu yana tam 14 kez sandığa gittik. İptal edilen İstanbul seçimlerini dahil edersek 15'e geliyor. Güçler ayrılığının mükemmel işlediği, yürütmenin çalıştığı, ifade ve medya özgürlüğünün güvence altına alındığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığından kimsenin şüphesinin olmadığı bir sistem kurmak için bu seçimleri yaptık. Peki kurabildik mi? Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak evet diyemiyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)