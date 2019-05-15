Çorum'da 9 muhtarın mazbataları iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 2 mahalle ve 7 köyde seçilen muhtarların seçilmeye engel durumları olduğu gerekçesiyle mazbatalarını iptal etti, 2 Haziran'da muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verdi.

YSK yaptığı incelemede; Sungurlu ilçesine bağlı, Sunguroğlu Mahallesi muhtarı Sedat Akay, Fevzipaşa Mahallesi muhtarı Ali Yiğitoğlu, Dayıncık köyü muhtarı Dilaver Kürbüz, Yenihacılarhanı köyü muhtarı Ümit Akkaş, Oğlaközü köyü muhtarı Engin Yollu, Küçükincesu köyü muhtarı İsmail Çağmaoğlu, Aşağı Beşpınar köyü muhtarı Tuncay Bilim, Mahmatlı köyü muhtarı Mehmet Güleçyüz ve Kaledere köyü muhtarı Erol Kesekler’in seçilmeye engel mahkûmiyetlerinin bulunduğunu tespit etti. Kurul, 9 muhtarların mazbatalarını iptal ederek, boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran’da tekrar seçim yapılacağına karar verdi. (Çorum/DHA)