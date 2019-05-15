ABD, Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğini boşaltacak

ABD protestocu ve aktivistlerin bir süredir ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı nöbet tuttuğu Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını bu nedenle Maduro'ya destek veren eylemcilerin elçilikte bulunmasının "yasa dışı" olduğunu ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı çıkan eylemcilerin Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğinden çıkarılmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Büyükelçiliğin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido yönetimine ait olduğunu savunan bakanlık, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını bu nedenle Maduro'ya destek veren eylemcilerin elçilikte bulunmasının "yasa dışı" olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık, Guaido tarafından Washington'a büyükelçi olarak atanan Venezuelalı diplomat Carlos Vecchio'nun büyükelçiliğin boşaltılmasını talep ettiğini belirterek, protestoculara elçilikten çıkmaları açıklamasında bulundu. Bakanlık, açıklamasında, "İçeride bulunan izinsiz göstericiler güvenlik güçleri tarafından uyarılmıştır. İçerideki izinsiz göstericiler çıkana kadar hiç kimsenin elçiliğe girmesine izin verilmeyecek" ifadesini kullandı.

ELÇİLİKTE DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI BİR AYDIR NÖBET TUTUYORLAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ve kadın aktivist grubu CodePink'in başını çektiği eylemciler, yaklaşık bir aydır bina içinde eylemlerini sürdürürken, Guaido destekçileri bina dışında nöbet tutuyor.

Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Venezuela hükümeti çalışanları tarafından binaya davet edildiklerini belirten eylemciler, polisin kendilerini zorla çıkarmaya hakkı olmadığını savunuyor.

Washington DC polisi ile Gizli Servis polislerinin beklediği eylemlerde zaman zaman taraflar arasında gerginlik yaşanırken, geçen hafta eylemcileri dışarıya çıkmaya zorlamak için büyükelçilik binasının elektrik ve suyunun kesilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

Venezuela’da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden ve ABD tarafından desteklenen Meclis Başkanı Juan Guaido, 30 Nisan'da bir grup askerle darbe çağrısı yapmış, ancak başarılı olamamıştı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA