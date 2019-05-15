Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li Yönetmen Jim Jarmusch'ın “The Dead Don't Die” filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, “The Revenant” ve “Birdman” filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu üstleniyor.

Jüride Inarritu'nun yanı sıra 21 yaşındaki ABD'li Aktris Elle Fanning, Gine asıllı Fransız Yönetmen Maimouna N’Diaye, ABD'li Yönetmen Kelly Reichardt, Polonyalı Yönetmen ve Yapımcı Pawel Pawlikowski, Fransız Senarist, Yönetmen ve Çizgi Film Senaryo Yazarı Enki Bilal, Fransız Yönetmen ve Senarist Robin Campillo, İtalyan Yönetmen ve Aktris Alice Rohrwacher ve Yunan Yönetmen Yorgos Lanthimos yer alıyor.

“Altın Palmiye” ve ana kategorideki ödüller için yarışacak 21 film şöyle: