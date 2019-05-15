Açlık grevindeki Leyla Güven hakkında dokunulmazlık fezlekesi

Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 21 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığına gönderildi.

Meclis Başkanlığına 21 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 33 yeni fezleke gönderildi. Hakkında fezleke hazırlanan isimler arasında Diyarbakır’daki evinde açlık grevine sürdüren HDP Milletvekili Leyla Güven de bulunuyor. Milletvekili seçildiğinde cezaevinde olan, cezaevinde başladığı açlık grevine evinde sürdüren ve Meclis’te yemin etmeyen Güven mevcut düzenlemelere göre yasama çalışmalarına katılamıyor.

Fezlekelerden 32’si 20 HDP milletvekiline aitken CHP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü hakkında da bir fezleke bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında da fezleke düzenlendi.

33 dokunulmazlık dosyasının ait olduğu isimler şöyle:

Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz (3) Van Milletvekili Muazzez Orhan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık (2) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları (2) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Mardin Milletvekili Ebrü Günay Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ İstanbul Milletvekili Pervin Buldan Şırnak Milletvekili Nuran İmir (2) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel Hakkari Milletvekili Leyla Güven Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk (3) Hakkari Milletvekili Sait Dede (2) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (3) Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Van Milletvekili Sezai Temelli Van Milletvekili Murat Sarısaç (2) Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Mardin Milletvekili Pero Dundar

(Ankara/MA)

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