Eğitim takvimi değişiyor: Yaz tatilinin süresi kısalacak

Yeni eğitim yılı takvimi 15 Mayıs'ta açıklanacak. Yeni açıklanacak takvimde, dönem içinde sömestir tatilinden başka tatillerin de olacağı ve yaz tatilinin süresinin kısalacağı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, okul tatilleri yeniden düzenleniyor. Habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim çalışma takvimine son şeklini verdi. Yeni sisteme göre, ara tatil sayısının artırılması gündemde. Mevcut sistemde eğitim öğretim yılı 90'ar günlük 2 dönemden oluşuyor. 2 dönemin arasında ise 2 haftalık sömestir tatili yer alıyor. MEB buna iki kısa tatil daha eklemeyi planlıyor.

45 GÜNDE 1 HAFTA TATİL

Habere göre, yeni eğitim öğretim çalışma takviminde tatillerin 40-45 günde bir olması yani kasım ve nisan aylarına denk gelmesi bir hafta olması üzerinde duruluyor.

180 iş günü olan eğitim süresinin yeni çalışma sisteminde de korunması bekleniyor. Bu durumda iki tatil daha ekleneceği için yaz tatili süresinin de en az iki hafta kısalması gündemde. Bölgelere göre ayrı eğitim takvimi modeli de söz konusu olabilir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil sürelerinin bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenebileceğini de söylemişti. Selçuk, "Sadece bir tane yarı yıl olması gerekmiyor bölgenin ihtiyaçlarına göre üç sömestrlik bir okul da olabilir" demişti. (HABER MERKEZİ)