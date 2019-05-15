15 Mayıs 2019 00:06
Demirağ’a saldırının araştırılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti'nin Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırının araştırılması için Meclis'e sunduğu önerge reddedildi.
Fotoğraf: Yavuz Selim Demirağ / Twitter
Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının ardından şahısların serbest bırakılmasına tepki gösteren İYİ Parti, saldırıyı Meclis gündemine taşıdı. İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.
İYİ Parti Meclis Grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Önerge, Ak Parti ve MHP’nin verdiği red oyları neticesinde kabul edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
14 Mayıs 2019
(HABER MERKEZİ)
Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı