Sondaj çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sondaj çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Mehmet Saki Kozacı, Ova Cami mevkisinde anne ve babası tarlada çalıştığı sırada sondaj çukuruna düştü. Çocuğu çukurdan çıkaran anne ve baba, sağlık ekiplerine haber verdi. Solunumu duran çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. İzmir'e sevk için hava ambulansı beklenirken kalbi duran Mehmet Saki Kozacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (Manisa/AA)