22 Mayıs 2019 10:25
Son Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2019 10:30

TBMM'de "DHKP-C'li" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyede

TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

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TBMM'de "DHKP-C'li" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyede

Ekran görüntüsü, TRT Haber'in YouTube hesabında paylaştığı videodan alınmıştır

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    TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    14 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında TBMM'ye gelen 1'i kadın 2 kişinin iddiaya göre CHP'li bir İstanbul milletvekilinin adını vererek ziyaretine geldikleri belirtildi. Meclis giriş kapısında rutin kimlik kontrolünün ardından iki kişinin kimliklerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. GBT sorgulamaları sırasında iki kişinin DHKP/C ile bağlantıları olduğu iddia edildi. Güvenlik görevlilerinin üst araması yapmak istediği 2 kişinin direnmesi üzerine arbede yaşandı. Yapılan üst aramalarında ise bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.

    Meclise girmeye çalışan M.Z. ve E.Y.'nin çeşitli suçlardan dava dosyaları ve aranma kayıtları olduğu açıklandı.

    ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

    "14.05.2019 günü saat:14:50 sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziyaretçi Kabulüne gelerek görevli personele ucunda jilete benzer madde sarılı kalem ile saldıran M.Z. ve E.Y. isimli şahıslar, TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır. E.Y.'nin yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada bomba düzeneğine benzer dışarısında kablolar bulunan bantlanmış siyah kutu bulunmuş, bomba uzmanlarınca yapılan kontrolde içerisinin boş olduğu anlaşılmıştır."

    Açıklamada ayrıca, "Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde; DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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