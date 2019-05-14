"Sudan’ın devrik lideri Beşir’in kardeşlerinden biri Türkiye’de"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Devrik Lider Ömer el Beşir’in gözaltına alındığı söylenen kardeşi Abbas el Beşir’in gözaltında değil aksine Türkiye’de olduğunu açıkladı. Sudan’da Lider Ömer el Beşir’in devrilmesinden sonra yönetimi devralan Sudan Askeri Geçiş Konseyi, el Beşir’in iki kardeşiyle ilgili daha önce yapılan bir açıklamayı düzeltti.

Konsey 17 Nisan’da Ömer el Beşir’in 5 kardeşinden ikisi olan Abdullah Hasan el Beşir ve el Abbas Hasan el Beşir’in gözaltına alındığını duyurmuştu. Konsey Sözcüsü Şemseddin Kebaşi ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, El Abbas Hasan el Beşir’in 18 Nisan’da komşu bir ülkede görüldüğünü söyledi. Ülke adı vermeyen sözcü, “Sudan yetkilileri bu ülkeyle irtibat halinde ama el Abbas Hasan el Beşir’i bize teslim etmeyi reddediyorlar” ifadelerini kullandı. Kebaşi “Daha sonra da kendisinin Türkiye’de olduğu haberi geldi” dedi. Ömer el Beşir’in kendisi ise başkent Hartum’daki Kober Hapishanesinde tutuluyor. (HABER MERKEZİ)