14 Mayıs 2019 17:56
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yetki Tüm Bel-Sen'de
İzmir Büyükşehir Belediyesinde emekçiler içerisinde üye sayısı olarak yeterliliği sağlayan sendikanın KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen olduğu belirtildi.
Tüm Bel-Sen logosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili sendika Tüm Bel-Sen oldu.
Sayım sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emekçiler içerisinde üye sayısı olarak yeterliliği sağlayan sendikanın, KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen olduğu belirtildi.
15 Mayıs (yarın) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir araya gelecek olan Tüm Bel-Sen'e üye emekçiler, yetkili sendika olmamalarını düzenleyecekleri etkinlik ve basın açıklaması ile duyuracaklar. (İzmir/EVRENSEL)
ETİKETLER: İzmirTüm Bel-Sen
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