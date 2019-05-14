İzmir Büyükşehir Belediyesinde yetki Tüm Bel-Sen'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili sendika Tüm Bel-Sen oldu.

Sayım sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emekçiler içerisinde üye sayısı olarak yeterliliği sağlayan sendikanın, KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen olduğu belirtildi.

15 Mayıs (yarın) İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir araya gelecek olan Tüm Bel-Sen'e üye emekçiler, yetkili sendika olmamalarını düzenleyecekleri etkinlik ve basın açıklaması ile duyuracaklar. (İzmir/EVRENSEL)