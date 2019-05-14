Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Aylin Işık’a 15 yıl ceza

Kendisine yıllarca sistematik şiddet uygulayan eşini öldüren Aylin Işık’un karar duruşması İstanbul Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Etkin Haber Ajansı’ndan Havva Cuştan’ın haberine göre, Aylin’e yıllarca şiddet uygulayan maktulün avukatı Erdal Çelik, Aylin’in kocası tarafından darbedilmediğini iddia etti, Aylin’in planlı bir şekilde, tasarlayarak öldürmeden cezalandırılmasını istedi

"SAVCI KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR"

Aylin’in avukatı Esin Yeşilırmak, iddianamede ve fezlekede sürekli maktulün uyurken kasten öldürüldüğünün belirtildiğini söyledi, otopsi tutanağına ve olay görüntülerine göre ise maktulün olay anında uyumasının imkanı olmadığını vurguladı. Savcılık makamının da mütalaasında uyurken öldürüldüğüne dair iddiayı çürüttüğünü kaydeden Yeşilırmak, “Ama savcının buna ilişkin istediği ceza kendisiyle çelişiyor. Müvekkilim duruşmalarda boğuşma esnasında, itiş kakış olduğunu ve itiş kakış esnasında maktulün vurulduğunu söyledi. Ve müvekkilim olayın ardından karakola gittiğinde polislere de ölüp ölmediğini bilmediğini söylemiştir. Keza polisler de bunu doğruladı. Otopsi raporları da gösteriyor ki; maktul müvekkilimin iddia ettiği gibi sarhoştur. Ayrıca öldürme amacıyla olsa saçmanın girişi ve tek atış oluşu kasten öldürmediğini gösteriyor. Mütalaada haksız tahrikin nedeni ise olay günü saç çekme olarak gösteriliyor ama müvekkilimin maktul ile 5 yıllık bir ilişkisi var. 5 yıllık süreçte müvekkilim intihar etmişti, birçok darp raporu var, işkenceye tecavüze uğradı. 5 yıldır neden kastetmedi. Olay günü ise kendisini öldürmemesi için maktulü ikna etmeye çalışıyor ama yaşam hakkına yönelik bir saldırıda savunma uygulamıştır. Bu durumun yasalardaki karşılığı meşru müdafaadır. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

"HAYATINI SAVUNMAK ZORUNDA KALDI"

Aylin’in avukatı Sezin Uçar ise, Aylin’in yaptığının kendisine yönelik saldırıda savunma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Müvekkilimin şiddet görmesi için yatağın tamamının mı olay günü bozulması gerekir, 5 yıldır yaşadığı işkenceler neden göz önüne alınmıyor? Kadına yönelik şiddet Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri. Hiçbir kadın isteyerek öldürmez ama hayatını savunmak zorunda kalmıştır. Hukuğun sosyolojisine göre toplumsal yargılara göre değerlendirmek gerekir. Müvekkilimin bakmak zorunda olduğu bir çocuğu vardır, cezalandırılmasını öngörecekseniz bile uzun tutukluluk süreci de göz önüne alındığında tahliyesini talep ediyorum.”

Avukat Gülhan Kaya ise “Müvekkilimin olay anında değil, olay öncesinde bu şiddeti savmak için intihar bile etmiştir” diyerek, Çilem Doğan’ın tahliye kararının gerekçesini göstererek, ceza verildiği halde kefaletle serbest bırakıldığını aynı gerekçelerinde Aylin’in de taşıdığını söylerek tahliyesini istedi.

"BELKİ 3 GÜN SONRA AYNI ŞEYİ YAŞAYACAKTIM"

Son sözü alan Aylin ise şunları söyledi:

“Ben birçok defa anlatmaya çalıştım. Çocuğumun babasını bile isteye öldüremezdim, çocuğuma bunu yaşatamazdım. Olay gecesi onu beni öldürememeye ikna edebilseydim, belki 3 gün belki 5 gün sonra aynı şey başıma gelecekti. Eşimi bile isteye öldürmedim beraatimi istiyorum.”

MAKTÜLÜN AİLESİ IŞIK’IN AVUKATINA SALDIRDI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Işık’a “kasten öldürmeden” 15 yıl hapis cezası verdi. Duruşma sonrasında müşteki aile Işık’ın avukatına ve basın mensuplarına saldırdı. Avukat ve basın çalışanları adliyeden polis korumasında çıkartıldı. (HABER MERKEZİ)