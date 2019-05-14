Cargill'de direnen işçiler, fabrikanın iftarına otel önünde katılacak

Amerikalı gıda devi Cargill'in Bursa’daki fabrikasında çalışırken Tekgıda-İş'e üye oldukları için işten atılan 14 işçinin direnişi 392. gününü doldurdu.

Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için Amerika’nın gıda devi Cargill tarafından işten atılan 14 işçi, direnişlerinin 392 gününü geride bırakıyor. Fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçiler Cargill firmasının cuma günü Yalova Hilton Garden İnn otelinde çalışanlarına vereceği iftar yemeğine giderek, oruçlarını otel önünde yapacakları iftarla açacaklarını duyurdu.

Cargill işçileri sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıda “Direnişimizin 395. gününde 17/05/2019 Cuma günü Cargill firmasının Yalova Hilton Garden İnn otelde çalışanlara vereceği iftar yemeğinde biz sendikaya üye olduğu için işten atılan Cargill işçileri olarak otelin kapısının önünde iftar yapacağız. Tüm dostlarımızı bekliyoruz” denildi. (Bursa/EVRENSEL)

Direnişimizin 395. gününde 17/05/2019 Cuma günü Cargill firmasının Yalova Hilton Garden İnn otelde çalışanlara vereceği iftar yemeğinde biz sendikaya üye olduğu için işten atılan Cargill işçileri olarak otelin kapısının önünde iftar yapacağız. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. pic.twitter.com/4oGnaCsZXV — Cargill İşçi Komitesi (@cargilliscikom) 14 Mayıs 2019