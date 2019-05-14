Diş sağlığı merkezinde güvenlik görevlisi diş hekimini darbetti

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde meydana gelen olayda, diş sağlığı merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs, arkadaşları ile birlikte aynı merkezde çalışan Diş Hekimi Mehmet Ata Bulut'u darbetti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Türk Dişhekimleri Birliği, sağlık kurumlarında güvenlik için istihdam edilen bir personelin, bir hekimi darbetmesinin ülkede duraksamadan yükselen şiddet eyleminin bir başka yüzü olarak ortaya çıktığını belirterek, “Hastaların ve buna ek olarak aynı kurumun güvenlik görevlilerine karşı da korunmasız bırakılan hekimlerimizin can güvenliği konusunda Sağlık Bakanlığını acilen göreve davet ediyoruz. İlgililer hakkında ivedi olarak idari ve hukuki sürecin başlatılmasını talep ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)