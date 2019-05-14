İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Kayabaşı Mahallesi İshak Paşa Sokak'ta bulunan bir sitenin istinat duvarı, saat 17.45 sıralarında yola doğru çöktü. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir minibüs göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, göçük altındaki minibüs içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 1 kişi ise ambulansla hastaneye gönderildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucu enkaz altında başka kimsenin olmadığının belirlendiği aktarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bazı araçların yoldan geçmesinin hemen ardından istinat duvarının çökmesi ve bir aracın göçük altında kalması yer alıyor.

Bu arada, ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.

"BURADA İHMAL OLDUĞU KESİN"

DHA muhabirine konuşan mahalle halkı, "Burada oturuyoruz, yemek yerken 'pat' diye bir ses duyduk. Herkes panik halindeydi dışarı çıkıp baktığımızda bu görüntüyle karşılaştık. Burayı kapattılar ve burada bir ihmalkarlık olduğu kesin. Duvar yıkılıyor, arabalar altında kalıyor ve altında kaç insan olduğunu bilmiyoruz. Şu anda 3-4 binayı boşalttılar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki binalarda yaşayan yurttaşlar, yapılardaki sorunlarla ilgili 3 yıldan bu yana Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduklarını, dönemin Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum ile yüz yüze görüşerek problemleri aktardıklarını ancak ciddiye alınmadıklarını ifade etti. "Burada kaybolan canın bedelini kim ödeyecek?" diyerek isyan eden halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olaya el atması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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