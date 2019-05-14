HDP milletvekillerinden açlık grevleri için kürsü işgali eylemi

HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Dilan Dirayet Taşdemir, açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis kürsüsünü işgal etme eylemi yaptı.



Meclis’te açlık grevinde bazı tutukluların anneleri Adalet Bakanlığı ile görüşme taleplebiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Toplantı Salonu’nda başlattığı oturma eylemi devam ederken, Meclis Genel Kurulu da protestoya sahne oldu.



HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Dilan Dirayet Taşdemir, açlık grevlerine ve Meclis’te oturma eylemi yapan annelere dikkat çekmek için Genel Kurul’da kürsüyü işgal etti.



HDP'li vekillerin, Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecrit, cezaevlerinde süren açlık grevleri ve ölüm oruçları ile ilgili HDP grubu olarak verilen araştırma önergesinin reddedilmesi üzerine açlık grevlerine dikkat çekmek için kürsüyü işgali ettiği öğrenildi.



Kürsüyü işgal eden HDP’li Başaran ve Taşdemir’e, AKP ve MHP sıralarından “oturun” şeklinde tepkiler geldi.



Bu tepkiler üzerine Başaran, “Siz kimsiniz bize oturun diyorsunuz. Sizden talimat alarak oturacak değiliz” yanıtı verdi.



Milletvekillerin, beyaz tülbent takarak kürsüyü işgal etmesi üzerine Genel Kurul’a ara verildi. Meclis TV ise yayından çıktı. Milletvekillerinin kürsüdeki eylemleri devam ediyor. (MA)