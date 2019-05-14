Mariana Çukuru'nda 11 kilometre derine inen Vescovo plastik buldu

Dünyanın en derin noktası kabul edilen Mariana Çukuru’na dalan ABD'li Deniz Kaşifi Victor Vescovo, deniz tabanında plastik atık buldu.

Pasifik Okyanusunda yer alan Mariana Çukuru’nda 11 kilometre derine inen ve burada dört saat geçirerek rekora imza atan Vescovo, basınca dayanıklı özel bir denizaltı ile rekor derinlikteki canlı yaşamını da görüntüledi. Ancak derin deniz canlılarının yanı sıra, plastik torbaya ve şekerleme poşetine de rastladı. Bilim insanları bu derinlikte elde edilen canlı örnekleri üzerinde mikroplastik kalıntılar olup olmadığını da araştıracak.

Rekor dalışta karides benzeri kabuklu bir canlının da yer aldığı toplam dört yeni tür deniz canlısının keşfedildiğine inanılıyor.

Dalış ile ilgili BBC’ye konuşan Vescovo, “Başardığımız şey hakkında ne kadar heyecanlı olduğumuzu kelimelerle anlatmak güç” dedi.

53 yaşında eski bir deniz subayı olan Victor Vescovo, rekor derinliklere yaptıkları peş peşe dalışlarla, “Denizcilik teknolojisinde yeni bir çıta belirlediklerini” söyledi.

BEŞ DERİNLER KEŞİF GEZİSİ

Aynı zamanda bir yatırımcı olan Victor Vescovo’nun bu rekor dalışı son olmayacak. Beş Derinler Keşif Gezisi kapsamında, dünyadaki beş okyanusun en derin noktalarına dalınması amaçlanıyor. Vescovo, bundan önce 7 kıtadaki en yüksek zirvelere de tırmanmayı başarmıştı. Keşif seferinin en son dalışı Arktik Okyanusu’ndaki Molloy Derinliği’ne ağustos ayında düzenlenecek.

MARIANA ÇUKURU

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusunun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 metre ile 11 bin 30 metre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 metre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 metre olduğu sanılıyor. ABD Donanmasından Teğmen Donald Walsh ve İsviçreli Bilim İnsanı Jacques Piccard, 23 Ocak 1960’da Mariana Çukuru’na inen ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.

Bilim insanları, 2013’ün ilk aylarında Mariana Çukuru’nda mikrobik yaşama rastladıklarını açıklamıştı. Daha önce deniz yüzeyindeki basıncın yaklaşık bin katı basınca sahip Mariana Çukuru’ndaki dondurucu ve zifiri karanlık ortamın herhangi bir yaşam biçimi için uygun olmadığı var sayılıyordu. (DIŞ HABERLER)

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