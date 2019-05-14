Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan ile görüştü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Feyzioğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “82 milyon vatandaşımızı kucaklamanın ve sahiplenmenin yolu, yargımızı güvenilir kılmaktır. Türkiye’de herkesin üzerinde uzlaşması, anlaşması gereken husus ‘hukukun üstünlüğü’dür” dedi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunları var. Yargı reformu gündemde. Son halini almak üzere. Bunları konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep etmiştik. Öncelikli olarak, başkent Ankara’nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununa acilen çözüm bulunması gereğini dile getirdik. Halihazırda Ankara’da adalet, yargıya hiç yakışmayan binalarda dağıtılmaya çalışılıyor. Avukatların da vatandaşların da çektiği eziyet dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Tek başına çalışan bir avukatın bu sistemde yaşama olanağı kalmamıştır. Mevcut Ankara Adliyesi projesinin hızlandırılmasının sadece avukatların değil, her gün adliyeye giden on binlerce vatandaşımızın çilesine çözüm olacağını ifade ettik” dedi.

"AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ YAPILMALIDIR"

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi yapılması konusundaki taleplerini ilettiğini belirten Feyzioğlu; “Çok sayıda açılmış olan, altyapısı yetersiz, hocası bulunmayan hukuk fakülteleri var. Hukuk eğitimi reformuna ilişkin düşüncelerimizi sunduk. Bu çerçevede, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini dile getirdik” dedi.

"AVUKATLARA KARŞI ŞİDDET ÖNLENMELİDİR"

Erdoğan’a hemen her ay birkaç avukatın şiddet mağduru olduğunu ilettiklerini söyleyen Feyzioğlu. “Türkiye Barolar Birliği’nin hayata geçirdiği ‘Şiddetsiz Toplum Kampanyası’ndan bahsettik” diye konuştu.

"YARGIMIZI GÜVENİLİR, HUKUKU ÜSTÜN KILMALIYIZ"

Türkiye Barolar Birliği olarak görüş ve çözüm önerilerini, devletin her makamıyla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Feyzioğlu; “Meslektaşlarımızın ve halkımızın bizden talebi, sorunlarının dile getirilmesi ve çözümler üretilmesidir. Türkiye önümüzdeki dönemde yargısını çok güvenilir hale getirmek zorundadır. Bunun için bir yandan kanunlarımızda değişikliklere ihtiyaç vardır. Diğer yandan da eğitim reformu ve sınav yoluyla hukukçu kalitesini yükseltmemiz gereklidir. 82 milyon vatandaşımızı kucaklamanın ve sahiplenmenin yolu, yargımızı güvenilir kılmaktır. Türkiye’de herkesin üzerinde uzlaşması, anlaşması gereken husus ‘hukukun üstünlüğü’dür” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)