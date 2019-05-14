Dünya Çiftçiler Günü | Yayla yasakları besiciye hayvan sattırıyor

Hamza GÜNDÜZ

Hakkarili besiciler, yayla yasaklarından şikayetçi. Besiciler "Ne kışın hayvanlara vermek için ot biçebiliyoruz ne de yazın hayvanları besleyecek alan bulabiliyoruz. Hayvanlarımızı satıyoruz. Yaylalarımız artık özgür olsun” diyor.

Bölgede kışın erken gelmesi ve ilkbahar aylarında yağan yağışlardan dolayı ot stokları biten köylüler, hayvanlarını alarak bölgenin daha alçak kesimlerine götürüyor.

Doğanyurt köyünde hemen hemen her köylünün geçimini küçükbaş hayvan besleyerek sağladığını belirten Hacı Yaşar, hayvan besiciliği yapabilmek için devlet tarafından uygulanan yayla ve mera yasaklarının kaldırılmasını istedi. Yaşar, “Biz artık hayvanlarımızı özgür bir şekilde yayla ve meralarımıza çıkarmak istiyoruz. Tüm yaşamımız hayvancılık üzerine. Özellikle, bu yıl çok büyük zorluklar yaşadık. Kar çok fazla yağınca otlarımız tükendi. Yaklaşık bir aydır köyde hiç ot kalmadı. Biz de bu yüzden köyden çıkarak Erziki Vadisi’ne geldik” dedi.

"VERİM ALAMIYORUZ"

Bölgedeki besiciliğin çok zahmetli bir iş olduğunu, bu şartlarda yapılmasının çok daha zor olduğunu belirten Giyasettin Yaşar ise “Geçtiğimiz yıl yayla yasakları yüzünden kendi yaylalarımıza bile çıkamadık. Bu nedenle koyunlarımızı yazın sıcaklarında bu vadilerde beslemek zorunda kaldık. Eskiden yayla yasakları olmadığı için yaylaya çıkar, huzur içinde hayvanlarımızı besler ve güzel bir verim alırdık. Ama son yıllarda yasaklar yüzünden artık yaylalara çıkamıyoruz. Yasaklardan dolayı başka bölgelere götürdüğümüz koyunlarımızı sağmak için 40 kilometre yol gidiyoruz. Oraya gidene kadar perişan oluyorduk. Bu yıl da yasaklar kalkmazsa artık hayvancılık yapmayacağız” diye konuştu.

Emin Yaşar da “Eğer yayla ve mera yasakları kaldırılırsa bizler de hayvan besiciliği yapabiliriz. Şu anda bulunduğumuz bu bölge (Erziki Vadisi) bizim arazilerimiz değil. Buraya belli bir süreliğine 10 bin lira kira ödeyerek geldik. Buradaki dereden geçmek için geçici bir köprü yaptık. Her geçişte düşme tehlikesi geçiriyoruz. Çok verimli yaylalarımız olduğu halde kullanamadığımız için fazla hayvan besleyemiyoruz. Bu durumda da bölgedeki her besici ancak geçinebildiği kadar hayvan besleyebiliyor” dedi. (Hakkari/MA)

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