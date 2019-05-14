Kale Kayış işçileri 70 gündür direniyor

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı başlattığı direniş 70. gününde.

Sendikalı olarak işe geri dönmekte kararlı olan işçiler, patronu bir an önce masaya oturmaya çağırdı.

Fabrikadaki 100 işçi, 6 Mart'ta Petrol-İş Sendikasına üye olan iki işçinin tazminatsız işten atılması ve sendika üyelerine "istifa et" baskısı yapılması üzerine işbaşı yapmayarak direnişe geçmişti. İşçiler, kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi nedenlerle sendikalaşmıştı. Kale Kayış'ta 3 iş cinayeti yaşanmış, iş kazalarında bazı işçiler parmaklarını kaybederken bazı işçilerin kolları kırılmıştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

DİSK’e bağlı sendikalar, Kale Kayış işçilerini ziyaret etti

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