Hemşirelik Haftası | SES İzmir Şubesi: Taleplerimiz rafa kaldırılamaz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla yaptıkları basın açıklamasında, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, “Sağlık emekçilerinin talepleri seçim vaadi yapılıp ardından rafa kaldırılamaz” dedi.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik önünde yapılan basın açıklamasını SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu okudu. Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlığın paralı hale getirildiğini, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de çalışma koşullarının gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten Ulaşoğlu, “Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla birçok kutlama alıp, çiçeklere pastalara boğulurken; biz ebe hemşireler bugünü kutlayamıyoruz” dedi.

Gece nöbetlerinin iki vardiya sayılmasının, ücretlendirmenin iki katına çıkarılmasının gerektiğini söyleyen Ulaşoğlu, “24 saat nöbetler yasaklanmalı, meslekte 20 yıl üzerinde nöbetli çalışma olmamalı. Nöbetli çalışan, sürekli şiddete maruz kalan, çalıştığı alan itibari ile sürekli enfeksiyonla içli dışlı bir meslek olmasından kaynaklı tüm sağlık çalışanlarına geçmişi de kapsayacak 5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenecek fiili hizmet tazminatı yatırılmalı. Tüm sağlık çalışanları yıpranma hakkından faydalanmalıdır” diye konuştu.

Ulaşoğlu, güvenceli iş ve güvenli gelecek istediklerini belirterek, “Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” dedi.

Açıklamaya destek veren İzmir Tabip Odası Sekreteri Lütfi Çamlı da “Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Gece gündüz nasıl ki hep birlikte çalışıyorsak, mücadelemiz de ortaktır. Ebe ve hemşire arkadaşlarımızın hep yanında olacağız. Her zaman mücadelede bir aradayız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)