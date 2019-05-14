Barış akademisyenleri davasında bir dosyada yetkisizlik kararı

Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde devam etti.

bianet’in haberine göre 32. Ağır Ceza Mahkemesinde Boğaziçi Üniversitesinden Arş. Gör. Hazal Halavut’un altıncı; 24. Ağır Ceza Mahkemesinde Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in birinci duruşmaları görüldü.

Süreyya Karacabey’in katılmadığı duruşmada heyet, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek "Sanığın yargılamasının yapılması için" dosyanın "görevli ve yetkili" Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Hazal Halavut duruşmasında “Avukatımın rahatsızlığı nedeniyle haziran ayı içerisinde uygun bir tarih verilirse savunmamı o zaman yapmak istiyorum” dedi. Mahkeme başkanı “Sağlık mazeretine saygımız var ama 2019’a geldik hâlâ savunma yapmadınız” diye konuştu. Mahkeme duruşmayı 19 Haziran’a erteledi. (HABER MERKEZİ)

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