İsveçli Yazar Sven Lindqvist 87 yaşında hayatını kaybetti

Modern İsveç edebiyatının en önde gelen yazarları arasında sayılan Sven Lindqvist 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Yazarın ölüm haberini 1951 yılından beri çalıştığı, Çin, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yaptığı röportajlarını yayımladığı Dagens Nyheter gazetesi duyurdu.

28 Mart 1932’de Stockholm’de doğan Sven Oscar Lindqvist, 1960’lı yıllarda Latin Amerika ülkelerini dolaşarak tanık olduğu haksızlıkları ele alan “Güney Amerika’da toprak ve iktidar” ve “Toprağın gün ağırması” kitaplarını yazdı.

IRKÇILIĞA VE SOYKIRIMA KARŞI ESERLER VERDİ

1992 yılında yayımlanan “Her bir rezili yok et” kitabında ise Avrupa’nın sömürgelerinde uyguladığı ırkçı yok etme politikasını teşhir etti. Avrupa ülkelerinin elde ettiği refah ve zenginliklerin kaynağının sömürgelerden geldiğini yazdı.

Lindqvist’in Almanya’da Hitlerin uyguladığı soykırım politikasının köklerinin Avrupa’nın sömürgelerde uyguladığı katliam uygulamalarında aranması gerektiğini söylemesi büyük tartışmalara yol açtı. 15 dile çevrilen kitabı Stockholm Şehir Tiyatrosunda tiyatro oyunu olarak sergilendi.

Lindqvist, Latin Amerika ülkelerinde yaptığı röportajlardan dolayı 1969 yılında “Büyük Gazetecilik Ödülü”ne layık görülmüştü. 2012 yılında da Jan Myrdal Vakfı, Lenin Ödülü’nü Lindqvist’e vermeyi kararlaştırdı.

Dış dünyada olanlara duyarlılık gösteren yazar Türkiye’de gerçekleşen insan hakları ihlallerini de kınamıştı. 2010 yılında insan hakları savunucusu Muharrem Erbey’in tutuklamasını protesto etmek için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen mektubun altında İsveç’in tanınmış yazarlarıyla birlikte Lindqvist’in de adı bulunuyordu.

Lindqvist’in kitaplarından biri “Bombalamanın Tarihi” adıyla Türkçeye çevrildi. (Stockholm/EVRENSEL)