Çavuşoğlu: Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, "Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası’nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi. Ayrıca Çavuşoğlu, S-400 alımına yönelik, "Şu anda erteleme ya da durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlib'te yaşanan son gelişmeler ele alınmış, Erdoğan ve Putin Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etmişti.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu görüşmesinde de bölgesel güvenlik konularının Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği ifade edilmişti.

S-400 AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, S-400 alımına yönelik, "Şu anda erteleme ya da durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar’ı kabulünün ardından Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, ABD’nin ortaya attığı iddialar ya da endişelerin doğru olup olmadığına uzmanların karar vermesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ertelemeyi niye biz konuşalım? Ertelemeyle bu sürecin bir ilgisi yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şu anda ertelemeyle ilgili konuyu konuşmanın zamanı da değil. Bu komisyon oturur, çalışır ve raporunu da hazırlar. Ondan sonra biz değerlendirmemizi yaparız. Bu ön şartlarla bir yere varmak mümkün değil." (DIŞ HABERLER)