Derince halkı: Seçimin iptali haksızlık

Kübra LAZ

Kocaeli

Derince’nin Çenedağ Mahallesi’nde yaşayanlar İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinin büyük bir hukuksuzluk olduğu görüşünde. AKP’nin bu cesareti halkın sessizliğinden aldığını söyleyen yurttaşlar “Bütün hukuksuzluklara karşı bir şeyler yapmalıyız” dedi.

Eylem isimli yurttaş “Yapılan bu haksızlık karşısında bence oyumuz katbekat artacak. Ancak korktuğum bir şey var o da bu seçimi kazansak bile kaybettirileceği. Çünkü güç onların elinde her şey olabilir” dedi. Eylem’in arkadaşı Çiçek de İstanbul’da hukuksuzluk yapıldığını düşünüyor. Ev kadını olan Çiçek, bu hukuksuzluğun boyutu için ise “Yapılanlar yenilir yutulur şeyler değil artık. İstanbul’un değil tüm ülkenin büyük bir sorunu olduğunu artık görebiliyorum” yorumunda bulundu. Çiçek, İmamoğlu yeniden seçilse bile kayyum tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

"ARTIK HİÇBİR KURUMA GÜVENİMİZ KALMADI"

58 yaşında olan Berfin, mahallenin önde gelenlerinden. Bugüne kadar başka hükümetler de gördüğünü ancak AKP gibisinin hiç olmadığını dile getiren Berfin, “Öyle şeyler yapıyorlar ki insanların artık devlete güvenleri kalmadı. Ülkede hiçbir kuruma güven kalmadı” diye konuştu.

Ford işçisi Ahmet ise ülkenin yoğun gündeminde kıdem tazminatının da gözden kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

36 yaşında olan İnşaat İşçisi Erdem, halkın müdahale etmemesi nedeniyle bunların yaşandığını belirterek “Yapılacak hukuksuzluklara karşı tutumumuzun dik olması gerekiyor. Yoksa zaten her şey ellerinde. Bizim yarın vereceğimiz oylar yine bu YSK’nin elinden geçecek” dedi.

"SEÇİMLE GİTMEYECEKLER"

Mahallenin esnafı olan Ali seçimlerin değerini yitirdiğini düşünüyor. İktidarın tutumunun gayet açık olduğunu söyleyen Ali “AKP’nin bu tutumu bize bir şeyi de gayet iyi gösterdi. Bu adamlar rant peşinde. Bence bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor artık” dedi.

Seçimin yenileneceği Honaz'da seçmen, YSK kararına tepkili

YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke