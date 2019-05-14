İYİ Partiden Mustafakemalpaşa'da seçimlerin iptali için yeni itiraz

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart seçimlerinde 593 oyla kaybettiği Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı için YSK'ye ikinci kez itirazda bulundu. İtirazda 11 sandıkta görevli başkanların kamu görevlisi olmadığı, İstanbul seçimlerinin de bu gerekçeyle iptal edildiği belirtilerek, seçimin yenilenmesi istendi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, ilçedeki 11 sandıkta görevli sandık başkanlarının kamu görevlisi olmadığını tespit ettiklerini, bu gerekçeyle seçimlerin iptali için YSK’ya yeni bir başvuruda bulunduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mustafakemalpaşa’da sandık kurullarının usulüne uygun oluşturulmadığına ilişkin olağanüstü itirazımızın reddine karar verilmişken, İstanbul seçimlerinin aynı gerekçeyle iptal edilmesi hukuki ve vicdani değildir. Biz de Mustafakemalpaşa’daki durumu yeniden inceledik ve yeni bulgularla başvuru hazırlayıp, YSK’ya iletilmek üzere Bursa İl Seçim Kurulu’na ilettik. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ilçemizde 11 sandıkta devlet memuru olmayan kişiler tespit ettik. Bunların belediyede çalışan taşeron işçiler olduğunu tespit ettik. İstanbul seçimleri de bildiğiniz gibi bu nedenle iptal olmuştu. Bu seçimin 593 oyla kaybedildiği varsayılırsa , bu sandıklardaki partimizin oylarının çok düşük olması kuşkularımızı artırıyor."

"GEREKÇE AYNI, KARAR FARKLI"

Bahadır, "YSK’nın 31 Mart seçimlerinde uyguladığı çifte standart hepimizin malumudur. Bilindiği gibi 20 Nisan’da yaptığımız olağanüstü itiraz, YSK tarafından reddedilmiş ancak aynı gerekçeyle AK Parti’nin İstanbul başvurusu kabul edilerek, İstanbul seçimlerinin tekrarına karar verilmiştir. Dün de genel merkezimiz tarafından İstanbul kararı emsal gösterilerek, Mustafakemalpaşa ile ilgili yapılan başvuru YSK tarafından reddedilmiştir. Adaletin öldüğü gün devlet de ölür" dedi. (Bursa/DHA)