Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında 6 aydır süren toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, işçiler belediyeye grev kararını astı. Asgari ücret farkının yansıtılması, çalışma süresinin haftalık 40 saat olması başta olmak üzere taleplerin karşılanmaması halinde işçiler 28 Mayıs’ta greve çıkacak.

“Her şey çok güzel olacak” pankartı arkasında toplanan yüzlerce işçi, hep bir ağızdan “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Sözleşme hakkımız, grev silahımız”, “Sözleşme hakkımız söke söke alırız”, “İnsanca çalışmak istiyoruz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını attı. Halaylar çeken işçiler, alkış ve ıslıklarla tepkilerini sürdürdü.

Belediye binasına grev kararının asılmasının ardından açıklama yapan Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, 26 Kasım 2018’de başlayan sözleşme görüşmelerinde 6 ayın geride kaldığını belirtti. Yerel seçim döneminde yapıcı ve sabırlı bir tutum izlediklerini söyleyen Arıkan, artık sabırlarının ve zamanlarının kalmadığını belirterek taleplerini sıraladı.

"TALEPLER KABUL EDİLSİN"

Fotoğraf: Evrensel

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilerin sözleşme hakkının gasbedildiğini hatırlatan Arıkan, asgari ücret farkının verilmesini ve işçilerin yüzde 65’inin olduğu gibi 40 saat çalışma haftası istediklerini söyledi. Uygun bir yemek ücreti ve otopark çalışanlarının taleplerinin kabul edilmesini istediklerini dile getiren Arıkan, “İnsan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret talebi için grev kararını asıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Arıkan, 28 Mayıs’ta greve çıkmadan önce anlaşma sağlanması için belediye yönetimine çağrı yaptı. Evrensel'e konuşan işçiler de talepleri için mücadelede kararlı olduklarını söylerken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da işçilerin yanına gelerek taleplerini dinledi. (İstanbul/EVRENSEL)