Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: “Binlerce eczacı borç batağında”

14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bayramlarını kutlayamadıklarını belirterek “Çünkü binlerce eczacı borç batağında ve iflasın eşiğinde” dedi.

Eczacılığın, her şeyden önce insan ve toplum sağlığını merkeze alan bir meslek olduğuna dikkat çeken Saydan, “Sağlıkta dönüşüm programının faturasının eczacılara kesilmesi, ilaçtaki euro kurunun gerçek kurun yarısından az olması, SGK’nin sorumluluktan kaçarak bu sorumlulukları eczacıların üstüne yüklemesi, özellikle nöbetlerde yaşanan şiddet olayları, eğitim görevlisi bile olmayan çok sayıda fakülte açılması gibi birçok faktör eczacılık mesleğini yapılamaz hale getirmektedir” dedi.

“BAYRAM KUTLAYACAK HALİMİZ YOK”

Eczanelerin iflasın eşiğinde olduğunu, bankalara, depolara borçlu oldukları için eczanelerini kapatmak isteseler dahi borçları nedeniyle kapatamadıklarını belirten Saydan şunları söyledi: “Dolayısıyla eczacının artık bayram kutlayacak hali kalmamıştır. Eczacı kepenk kapatmamak için direnmektedir. Eczacı tüm bu haksızlıklara rağmen hastasına ilaç verebilmek için mücadele etmektedir.” Türkiye’de, KKTC dahil 58 eczacılık fakültesi bulunduğunu söyleyen Saydan, her yıl 2 bin mezun verildiğine ve bu nedenle işsiz eczacı sayısının arttığına dikkat çekti. Saydan, ayrıca eczacı meslek hakkı istediklerini belirterek yetkililerden eczacılığın hak ettiği itibarı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmelerini istedi. (Ankara/EVRENSEL)