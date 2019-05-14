Kordsa işçileri toplu sözleşme sürecini değerlendirdi

Gözde TEKİN

Kocaeli

TEKSİF ile tekstil patronları arasında grup toplusözleşme görüşmeleri başladı. İşten atmalar nedeniyle işçilerin ses çıkaramadığını, sendikacıların da bilgi vermediğini anlatan Kordsa işçileri, “Beklentimizi düşürdüğümüzde sendika da patron masada ne söylese onu kabul edip kalkıyor” dedi.

Uzun yıllardır Kordsa’da çalışan bir işçi, gelişmeleri şöyle aktardı:

“Kıdem tazminatının fona devredilmesi gündemde, BES’i kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. İşçinin alım gücü düşmüş, herkes zor durumda bir taraftan da toplusözleşme görüşmeleri sürüyor ama ne sendikacılar açıklama yapıyor ne de işçi ekmeğinin peşine düşebiliyor. Herkes kriz dönemi işten atılma korkusu yaşıyor. O yüzden de fabrikada tık yok. Böyle bir dönemde sendika sözleşmede yüzde 20 zam istemiş. İşçi beklentisini düşürdüğünde, sendika da patron masada ne söylese onu kabul edip kalkıyor. Kordsa işçisinin hak ettiği bu mudur? Grup sözleşmesi olduğu içinde şube topu Ankara’ya, genel merkeze atıyor, onlar ne derse o diyor.”

İŞÇİ SENDİKAYA GÜVENMİYOR

Şubat ayında sendikaya muhalif ekipten 5 kişinin işken atıldığı bilgisini veren bir başka işçi, “Sendikacılar diyor ki ‘60-70 kişilik liste vardı biz engel olduk, 1 kişi daha atılırsa işi durdururuz dedik.’ E madem öyle bir gücün var işten atılan işçileri geri aldır ama herkes biliyor ki gerçek böyle değil. İşçi sendikaya güvenmiyor, o yüzden de sendika da aktif görev almıyor, gidip soru sormuyor, bir şikayetini bile dile getirmiyor. Sendikacıları bulup soran arkadaşlara bir şey söyleniyor, yoksa kimse işçiyi toplayıp sürece ilişkin bir açıklama yapmıyor. Halbuki bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı konuşuluyor, her ay bizden aidat kesiyor bu sendika. İşçinin en doğal hakkı ‘Bizim için ne yapıyorsun?’ sorusunu sormak” diye konuştu.

TABAN ÜCRETTE DEĞİL TAVAN ÜCRETTE BİRLEŞTİRİN

İşçiler işyerinde ücretlerdeki dengesizliğin çözülmesini istiyor. İşçiler “İşe yeni giren işçiyle 5 yıllık-10 yıllık işçinin saat ücreti arasında 1-2 TL fark var. Bir kere bu adaletsizliğin giderilmesi gerekir. İşe yeni giren arkadaşlar daha az alsın demiyoruz. Ücreti taban ücrette birleştirmeyin, tavan ücrette birleştirin. Yüzde 20 zam isteniyor, sendika işçiyi arkasına almadan nasıl alacak o zammı? 2013 yılında Kordsa tarihinde ilk kez işçiler greve çıkmıştı. Sonra işçi istediğini alamadan geri dönmek zorunda kaldı. Aynı sürecin yaşanmaması için ders çıkarmak gerekir” diye konuştular.

İşçiler “Biz peşini bırakırsak patronun dediği oluyor. Harekete geçmemiz gerekir” dedi.

Kordsa işçileri toplu sözleşme sürecini değerlendirdi