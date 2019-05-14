Sanofi İlaç’ta anlaşma sağlandı

Petrol-İş Sendikası ile Sanofi İlaç patronu arasında süren toplusözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Petrol-İş 11 Ocak’ta başlayan toplusözleşme görüşmesinde uyuşmazlık tutulması nedeniyle fabrikaya 29 Nisan’da grev kararı asmıştı.

Anlaşmanın detayları Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz tarafından duyuruldu: “Şubemize bağlı Sanofi ilaç işyerimizin 01 01 2019 ile 31 12 2020 dönemi toplu iş sözleşmesi anlaşma ile sonuçlanmıştır. 1. yıl ücret zammı herkese bin 250 TL seyyanen, sosyal yardımlara yüzde 26 artış; 2. yıl herkesin ücretlerine enflasyon oranında zam, 2000 yılından sonra işe girenlere artı 100 TL iyileştirme. Sosyal yardım zammı enflasyon oranındadır.” (Lüleburgaz/EVRENSEL)