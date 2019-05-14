Anneler Adalet Bakanlığıyla görüşme talebiyle geceyi Meclis'te geçirdi

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan çocukları için Adalet Bakanlığı ile görüşmek isteyen anneler geceyi Meclis'te geçirdi. Meclis'te oturma eylemi yapan anneler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşme sonrası oturma eylemlerini sonlandırmıştı.

Şentop annelere taleplerinin Adalet Bakanlığına ileteceğini ve durumu takip edeceklerini belirtmişti. Ancak anneler Meclis'ten ayrılmayarak geceyi HDP’nin grup katındaki toplantı salonunda geçirdi. Gece boyunca sohbet edip Kürtçe ezgiler söyleyen anneler sahuru da Meclis'te yaptı.

Açlık grevindeki çocuklarının taleplerinin karşılanmasını isteyen annelerin Meclis’teki bekleyişi devam ederken, anneler bugün saat 13.30’da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

“ÖLÜMLERE SEYİRCİ KALAMAYIZ”

Dün oturma eylemi gerçekleştiren anneler adına konuşan Nezahat Teke, taleplerinin Adalet Bakanlığı ile görüşmek olduğunu dile getirmiş, taleplerini Bakanlığa ilettiklerini ve oradan gelen yanıtı beklediklerini belirtmişti. Teke, “İmralı’daki tecrit kalkıncaya kadar çocuklarımız açlık grevini bırakmayacak. 30 kişi ölüm orucuna başladı. Her an ölüm haberi bize gelebilir. Daha önce 8 kişi yaşamını yitirdi. Biz evlatlarımızın ölümüne seyirci kalamayız. Biz anneyiz, çocuklarımız için buradayız. Taleplerimiz kabul edilmeyene kadar buradan gitmeyeceğiz. Biz talebimizi ilettik. Adalet Bakanı görüşme için bize bir söz verirse 3 kişi gidip görüşeceğiz. Eğer kabul etmezse burada bekleyeceğiz. Ancak buraya girebildik. Artık yeter. Bir kızım tecrit için kendi bedenini ateşe verdi, oğlumu da açlık grevinde yitirmek istemiyorum. Bu benim ve annelerin en doğal hakkıdır.” demişti. (HABER MERKEZİ)