Açlık grevleri için yürümek isteyen annelere polis yine engel oldu

Açlık grevlerine dikkat çekmek için Diyarbakır Koşu Yolu Parkı’nda açıklama yapmak isteyen annelere yine izin verilmedi. TUAY-DER önünde açıklama yapan anneler, “Neden kimse bizi görmüyor?” dedi.

Çevik kuvvet bariyerleriyle kapalı Koşu Yolu Parkı’nda açıklamaya izin verilmemesi üzerine anneler, eski Gürbüz Un fabrikası önünde bir süre oturma eylemi yaptı, sonrasında Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) önüne yürüdü. Eyleme HDP milletvekilleri; Saliha Aydeniz, Remziye Tosun ve Semra Güzel’de katıldı.

Basının görüntü almasına müsaade etmeyen polislerle HDP’li vekil Saliha Aydeniz arasında tartışma yaşandı. Aydeniz polislere “Basını neden dışarıya çıkarıyorsunuz. Burada yaşananların kamuoyuna yansımasını istemiyor musunuz?” dedi. Tartışmanın ardından TUAY-DER önüne zılgıtlarla ve sloganlarla yürüyen anneler dernek binasında önünde açıklama yaptı.

Aileler adına, kardeşi açlık grevinde olan Rukiye Işık açıklama yaptı. Işık, “Annelerin yürekleri yandığı için sokaklarda eylem yapıyorlar” dedi. Işık şöyle devam etti: Önlerimizi kesmesinler. Biz evde yemek yiyemiyoruz. Neden kimse bizi görmüyor? Tayip Erdoğan’ın da çocukları var. Erdoğan’ın yüreği yanıyorsa annelerin çığlığını duysun. Onlar 3 gün bir şey yemese dayanabilirler mi? Anneler artık gece yastığa başlarını koyamıyorlar. Sürekli keyfi bir şekilde yürüyüşlerimiz engelleniyor. Elimizde silah mı var bizi bu şekilde ablukaya alıyorlar. Biz savaşı değil barışı istiyoruz. Neyimizden korkuyorlar. (Diyarbakır/EVRENSEL)