Saldırıya uğrayan Yeniçağ Yazarı Demirağ: Korkmuyorum

Saldırıya uğrayan ve tedavi gören Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ yazısında, “Beni bu gadre hedef eden yazdıklarım mı? Daha çok yazacağım! Söylediklerim mi? Daha çok konuşacağım" ifadesini kullandı.

Yavuz Selim Demirağ, "Korkmuyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen cumartesi günü uğradığı saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

Demirağ yazısında, “Yine etmeyeceğim. Parti liderlerinin evini basan, suratına yumruk atan, her türlü aykırı sesi kodesle, dayakla, ölümle tehdit eden karanlığın karşısına dikilmeye devam edeceğim. Beni bu gadre hedef eden yazdıklarım mı? Daha çok yazacağım! Söylediklerim mi? Daha çok konuşacağım” ifadelerini kullandı.

“Ben daha sargılarım çıkmadan, yeniden saldırıların hedefine oturmak için elimden geleni yapıyorum” diyen Demirağ, yazısını “Korkmuyorum” diyerek bitirdi.

Demirağ’ın Yeniçağ’da yayımlanan yazısını buradan ulaşabilirsiniz. (MEDYA SERVİSİ)