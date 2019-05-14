Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Bişkek Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğini terk etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddia edilen Orhan İnandı’nın da yemeğe katıldığını gören Büyükelçi tepki gösterdi, “Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye’yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim” dedi.

Fırat’ın tepki gösterdiği sırada, söylediği “Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız” sözleriyse dikkat çekti.

“35 MİLYON DOLAR” DENİLEN CAMİYİ KOMAŞ YAPTIRDI

Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın “35 milyon dolarlık” dediği cami, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırıldı.

Başkent Bişkek’te yaptırılan “Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi”nin açılışını ise Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı.

“Orta Asya’nın en büyük camisi” olma özelliğini taşıyan cami açılmadan önce “Kırgızistan’ın maddi ve manevi kalkınmasına destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan makamları arasında imzalanan protokol çerçevesinde karar verildi” sözleriyle tanıtıldı.

35 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen bu cami, Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ AŞ’ye yaptırıldı.

“LÜKS” CAMİ

Açık alanlarıyla birlikte 30 bin kişinin aynı anda bulunabileceği caminin aynı zamanda yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, konferans salonu, yemekhanesi, şadırvan ve idari binaları bulunuyor.

BARIŞ TERKOĞLU: BİZ HÂLÂ KANDIRILIYOR MUYUZ?

Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi ile ilgili Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu "Benim aklım artık bunları almıyor" başlıklı yazısında, çeşitli iddialarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’na ait “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu” sayfasında “Onur Üyeleri” arasında Orhan İnandı’nın da adının yer aldığını belirtti. Barış Terkoğlu, Fethullah Gülen’in sürekli, camiye adı verilen İmam Serahsi’ye kendisini benzettiğini hatırlattı.

Aynı zamanda Terkoğlu yazısında, Bişkek’teki Merkez İmam Serahsi Camisi’nin 2012 yılında, yani “FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde” inşasına başlandığı bilgisini paylaştı. (HABER MERKEZİ)