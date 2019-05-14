Ankara’da 'Asfalt katılım payı' tahsilatı durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yazılı açıklama yayınlayarak yollara döşenen asfalt için belediyeye ödenen ‘Asfalt Katılım Payı’nın tahsilatının durdurulduğunu ve tapulara konulan şerhlerin kaldırılacağını açıkladı.

“MECLİS KARARIYLA BU PARALARIN HİÇBİRİNİ ALMAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollara döşenen asfaltlar nedeniyle vatandaşlardan alınan asfalt katılım paylarını ödemeyenlerin tapularına konulan şerhlerin kaldırılacağını belirten Yavaş açıklamasında,”Şimdiye kadar üzerine düşülmemiş bir konu, Asfalt Katılım Payları idi. Belediye bu ödeme kalemi nedeniyle Ankaralıların tapularına şerh koydurmuş. Şimdi şerhlerin hepsini kaldırıyoruz ve Meclis kararıyla da bu paraların hiçbirini almayacağız” dedi.

ÖDEYENLERLE İLGİLİ DÜZENLEME DE YOLDA

Yavaş ,’Asfalt Katılım Payı’nı ödeyenlerle ilgili de düzenleme yapacaklarını belirterek, “Meclis kararıyla daha önce haksız yere ödeyenlerle belli bir takvime bağlayarak mahsuplaşmaya gideceğiz. Yani parayı haksız yere ödediğini bize bildirip, haksızlığı tespit edilen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu. (ANKARA)