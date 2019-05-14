Folkart Yapı, Basmane Çukuru’ndan çekildi

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir’de yıllardır tartışmalara sebep olan Basmane Çukuru‘na gökdelen projesi olan Folkart Yapı projeden vazgeçti. Folkart Yapı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) projeden çekildiğini bildirdi. Folkart, alanı TMSF’nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık projeye başlama yasal süresi tamamlandığı için iade ettiğini duyurdu.

Bu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüştüğümüz İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol, Bamane Çukuru'nun kamuya yeniden kazandırılması gerektiğinin altını çizdi. Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan da Folkart’ın vazgeçmesinin olumlu olduğunu ancak tehlikenin devam ettiğini dolayısıyla kamuya döndürülmesinin önemine değindi.

Evrensel'e değerlendirmede bulunan İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol, “Zaten kamuya ait olan bir alanın hukuksuz meşru olmayan bir yöntemle zamanında kamu elinden alınmış ve hukuksuz olan durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yeniden kamuya kazandırılması gerekmektedir” diyerek yerel yönetimlere bu noktada önemli görevler düştüğünü belirtti. Şenyol, “Büyükşehir Belediyesinin TMSF’nin yeniden ihaleye çıkması durumunda bu alanı tekrar kamuya kazandırmak adına almasını umut ediyoruz. Bu belirtilen bütçelerin ne derece karşılanabileceği tartışılır ama bizim beklentimiz bu yönde” diye konuşarak, kamusal bir alana dönüştürülmesi için TMSF’nin yapacağı ihalede alanın belediye tarafından alınması gerektiğinin altını çizdi.

“İMAR PLANLARI DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

İzmir için bu alanın çok önemli ve değerli bir noktada olduğunu belirten Şenyol, “Elden çıkarıldığı dönemde ne yazık ki imar planlarında, alanın olmaması gereken, mevzuatlara aykırı, o alanın dokusuna uymayan kararlar getirilmişti. Bu imar kararlarının da yeniden değerlendirilmesi gündeme gelecektir. Burası İzmir için çok değerli bir alandır ve kamuya geçtiği takdirde de nasıl kullanılması gerektiği İzmir kamuoyuna sorulması gerekir. Yerel yönetimler tarafından katılımcı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir” dedi.

“KÜLTÜRPARK’A KATILARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

İzmir Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ise Mimarlar Odası olarak en başından beri kararın hukuksuz olduğunu belirttiklerini dile getirdi. Alanın daha önce belediyenin elinde ve kamu malı olduğunu hatırlatan Alpaslan, “Özelleştirilmesiyle birlikte aslında sorunlar ilk o aşamada başladı. 20 yılı aşkın sürecin sonunda yine yanlışlar devam ediyor. Folkart’ın oraya yüksek yapı yapma niyetinin de çok yanlış olduğunu defalarca ifade ettik. Çünkü kent merkezinde, Basmane’de öyle bir yüksek yapının çok yanlış olacağını vurguladık” dedi. Folkart’ın alandan vazgeçmesinin olumlu olduğunu ancak tehlikenin devam ettiğini söyleyen Alpaslan, “Daha ileriki tarihlerde başka bir şirket benzer bir niyetle burayı ele geçirebilir. Dolayısıyla biz buranın kamuya tekrar geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hangi ekonomik koşullarda yapılabilir, bunlar tartışılabilir ancak ilkesel olarak kamuya geri döndürülmeli. Kültürpark’a katılarak değerlendirilmeli” dedi.

KÜLTÜRPARK PLATFORMU: KÜLTÜRPARK’A KAZANDIRILMALI

Konuya ilişkin Kültürpark Platformu da yazılı açıklama yaptı. Kültürpark Platformu açıklamasında, “Basmane Çukuru'na yapılacak 70 katlı gökdelenin buna bağlı olarak Kültürpark'ın imara açılma projelerine karşı mücadele ettik. Bir dönem öncesi başkan Aziz Bey burada belediyenin yüzde otuz payı olduğunu, şehre gökdelen, kongre merkezi kazandıracağını, belediyenin birçok biriminin kira ödediğini, bazı kısımlarını buraya aktaracağını söyledi. Bizler kent demokratik kitle örgütleri olarak kentin doğasına tarihine kişiliğine kuşuna kedisine köpeğine yaşamakta olan yanında tarihsel kimliği kentin dokusu anlamında olamayacağını ekonomik ve yaşamsal anlamda söyledik. Ama kentleşmeyi Babil Kulesi özentisi ile gökyüzüne işgal eden binalar yapmayı, kentsel dönüşüm sayanlar bugün sermaye grubunun kendisi bile yapılamayacağını söylemektedir. Tekrar söylüyoruz; Basmane Çukuru diye adlandırılan alan, Kültürparkın bir parçası olarak kente kazandırılmalı. Kamu yararı Kültürpark ve kentin kişiliği, kimliği tarihsel yerini almalıdır” ifadeleri yer aldı.

CHP'DEN "MİLLİ PARK" TEKLİFİ

Folkart Yapı’nın Basmane Çukuru projesinden vazgeçtiğini TMSF’ye bildirmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni TMSF ile görüşmeye davet ederek alanın ‘Milli Park’ yapılması için çağrıda bulundu. Sertel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Folkart’ın projeden çekilmesini şans olarak değerlendirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TMSF ile masaya oturmasını ve İzmirlilerin kullanacağı bir ‘Milli Park’ yapılması için çağrıda bulundu.