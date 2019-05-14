CHP’li Barut: EYT mağdurları yalnız ve sahipsiz değildir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yurttaşların sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Milyonlarca EYT mağdurunun haklı taleplerini görmezden gelemezsiniz. Bu yara derhal tedavi edilmeli, insanlarımızın artık yüzü gülmelidir" dedi.

EYT ile ilgili bugüne dek Meclis'e çok sayıda soru önergesi, kanun teklifi ve araştırma önergesi sunan Ayhan Barut, EYT mağdurlarının erken emeklilik değil, sadece ellerinden alınan emeklilik haklarını istediklerini aktardı. EYT mağdurlarıyla ilgili kamuoyuna yanlış bilgiler verilip gerçeklerin saptırılmaya çalışıldığını anımsatan Barut, "08 Eylül 1999 tarihi öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edilen yurttaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"EYT'LİLERİN HAKLI TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

3 Kasım 2002'den bu yana ülkeyi yöneten AKP'nin bu mağduriyetin giderileceği yönünde defalarca söz verdiğini ancak çözüm üretmediğini bildiren Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"EYT ile ilgili kanun çıktığında hemen emekli olabilecek kişi sayısı yaklaşık 500 bindir. EYT mağdurları, asla yük ve maliyet olarak nitelendirilemez. Bu insanlarımız, SGK'ya emeklilikle ilgili primlerini ödemiş, emekliliğin gereklerini yerine getirmiş ancak sonradan çıkarılan bir yasayla mağdur edilmişlerdir. Aralarında emeklilik şartı için gerekli görülenden çok daha fazla olan 8 bin, 9 bin, hatta 10 bin günü aşan prim yatıranlar var. Bu insanlarımızı devletimiz 'gençsin' diye emekli etmiyor. Dışarıda ise bu insanlarımıza 'yaşlısın' diyerek iş verilmiyor. EYT mağdurları asla erken emeklilik istemiyor. Yalnızca elinden alınan hakkının geri verilmesini talep ediyor. Çıkarılan yasaların yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için geçerli olduğu evrensel bir hukuk ilkesidir ama ne yazık ki bu yasa geriye doğru işletilerek mağduriyet yaratıldı. Bu yasayla birlikte Emekli Aylık Bağlanma oranları da yüzde 28 oranında düşürüldü. EYT mağdurları emekli olamadığı gibi ayrıca emekli olsa bile emekli aylığı bağlanma oranları düşürülerek de mağdur edildi. Bu insanlarımıza reva mı? Asgari ücretin altında emekli maaşı insanlığa ve vicdanlara sığar mı? Milyonlarca EYT mağdurunun haklı taleplerini görmezden gelemezsiniz. Bu yara derhal tedavi edilmeli, insanlarımızın artık yüzü gülmelidir." (HABER MERKEZİ)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 26 Mayıs’ta mitingde buluşuyor