Meral Akşener: Erdoğan Kenan Evren'i geride bıraktı

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini hatırlatarak “Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren'i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Soma Katliamı'nda yaşamını yitiren madencileri anan Akşener, “İş kazası değil gerçek anlamda bir iş cinayetiydi Soma. Madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

İstanbul seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesini eleştiren Akşener "Demokrasimize vurulan bu yargı darbesi karşısında sessiz kalmayacağız. Demokrasiye her türlü müdahale bir darbedir ve biz her türlü darbeyi reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN KENAN EVREN'İ GERİDE BIRAKTI"

"İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler" diyen Akşener, “Maalesef Sayın Erdoğan Kenan Evren'i bile geride bıraktı. Erdoğan tek adam olmakla yetinmeyip tek seçmen olmaya çalışıyor. Darbenin bir yol ve alışkanlık haline gelmemesi için milletimiz demokrasinin yanında olacaktır" diye konuştu.

"DAMAT HALA MASAL ANLATIYOR"

Ekonomik krizin derinleştiğini vurgulayan Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye dair söylemlerini eleştirerek, şunları söyledi: "Damat bakan hafta sonu bir programda kendisine methiyeler düzerek ekonominin dengelendiğini ve tünelin ucundaki ışığın büyüdüğünü söyledi. Hem dengelenmişiz hem de hazine MB'den 40 milyar lira ihtiyat akçesi istiyor. Biliyorsunuz hükümet geçenlerde de MB kar dağıtımını erkene aldı. İhtiyat akçesi ön görülemeyen durumlarda kardan ayrılan paydır. Çarşıda pazarda vatandaş her şeyi çok iyi yaşıyor, görüyor da damat bakan siz neyi görmüyorsunuz? Damat bakan bize hâlâ masal anlatıyor.’”

YSK'NİN KEMALPAŞA İTİRAZINI REDDİ

"İYİ Parti'nin Bursa Mustafakemalpaşa'da aynı gerekçeyle yaptığı itirazı reddedip, İstanbul'da neden iptal kararı verdiniz?" sorusunu ısrarla soracaklarını belirten Akşener, "Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Aynı zarfa konulup, aynı sandığa atılan dört oyun neden sadece bir tanesi geçersiz? Milletimiz bunu soruyor ama beylerden cevap yok. Çünkü yaptıkları işin mantığı yok" dedi.

MHP'NİN ÖCALAN AÇIKLAMASI

Meral Akşener, AKP ve MHP'nin Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesinde yanlış adımlar attığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok değil, daha dün AK Parti iktidarına, 'Davası sona ermiş biri, bir hükümlü cezaevinde avukatlarıyla nasıl görüşür? Yeniden ihanet sürecine mi dönüyorsunuz?' diye soran küçük ortak, bugün bu görüşmeyi normal karşılıyor. Bu sadece ideolojik bir savrulma değil, Türk milliyetçiliği iddiasının gizli hesaplara teslim edilmesidir. Sizi kim buluşturuyor, kim konuşturuyor bilmiyorum ama bu defa kapalı kapılar ardında iş çevirmenize izin vermeyeceğiz." (HABER MERKEZİ)